Неопознанной пассажиркой разрушенного самолета оказалась 20-летняя гражданка Азербайджана

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев рассказал подробности о неопознанной пассажирке самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Актау.

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев рассказал подробности о неопознанной пассажирке самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Актау.

Как передает Report, на брифинге в Мангистауской области Бозумбаев сообщил, что в настоящее время в больнице города Актау находятся шесть пострадавших.

"Из них трое граждан Республики Кыргызстан и трое граждан Азербайджана. Сегодня была установлена личность женщины, которую ранее не могли опознать. Ей 20 лет. Будем надеяться, что вскоре поправится", - заявил он.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29 человек, включая троих детей.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева в Азербайджане 26 декабря 2024 года объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.