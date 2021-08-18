О нас
Report Georgia
Аудио новости

Минфин и МИД признаны потерпевшими по делу Эльдара Гасанова

Минфин и МИД признаны потерпевшими по делу Эльдара Гасанова Стали известны структуры, признанные потерпевшими по уголовному делу бывшего чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова
Происшествия
18 августа 2021 г. 09:16
Минфин и МИД признаны потерпевшими по делу Эльдара Гасанова
Эльдар Гасанов

Стали известны ведомства, признанные потерпевшими по уголовному делу бывшего чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова.

Как сообщает Report, в качестве потерпевших по делу выступят министерство иностранных дел Азербайджана и минфин.

Отметим, что уголовное дело Эльдара Гасанова передано в производство. Дело будет рассматриваться в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Афгана Гаджиева.

Напомним, в результате следствия выявлены обоснованные подозрения в том, что Гасанов Эльдар Гумбат оглу в 2010-2020 годах, будучи чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Румынии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, вместе с группой лиц по предварительному сговору присвоил и растратил денежные средства в размере 17 931 316 манатов (16 893 868 евро), выделенные в связи с приобретением административных зданий для посольств, а также для ремонтно-строительных работ в посольствах, легализовал полученные преступным путем денежные средства в размере 11 804 661 манат (11 156 716 евро).

Помимо этого посол обвиняется в совершении мошенничества путем внесения заведомо ложной информации в официальные документы, злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия охраняемым законом интересам государства с нанесением значительного ущерба в размере 327 373 маната (180 728 евро), а также в использовании не по назначению бюджетных средств в размере 192 387 манатов (101 761 евро).

Эльдару Гасанову предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики 179.3.2 (Присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 193-1.3.2 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем; совершенное в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 308-1.1 (использование средств государственного бюджета не по назначению) и по статье 313 (служебный подлог).

16 августа обвинительный акт по уголовному делу был утвержден и отправлен для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Injured parties in criminal case of Azerbaijan’s former ambassador named
Версия на азербайджанском языке Eldar Həsənovun cinayət işi üzrə zərərçəkmiş qismində tanınan qurumlar məlum olub

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
17 августа 2021 г. 22:15
Президент: Подлинное название этих мест Басаркечяр, Гёйчя, это древняя азербайджанская земля
Президент: Подлинное название этих мест Басаркечяр, Гёйчя, это древняя азербайджанская земля
17 августа 2021 г. 11:42
Интервью президента каналу CNN Turk - серьезное предупреждение Армении и ее покровителям
Интервью президента каналу CNN Turk - серьезное предупреждение Армении и ее покровителям
16 августа 2021 г. 17:49
Российский эксперт: Армения не возобновила свое участие в трехсторонней рабочей группе
Российский эксперт: Армения не возобновила свое участие в трехсторонней рабочей группе
16 августа 2021 г. 16:55
Завершено следствие по уголовному делу экс-посла Эльдара Гасанова
Завершено следствие по уголовному делу экс-посла Эльдара Гасанова
16 августа 2021 г. 16:20
Азербайджан примет участие в детском Евровидении 2021
Азербайджан примет участие в детском Евровидении 2021
16 августа 2021 г. 12:54
Позиции Азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу
16 августа 2021 г. 00:28
Миротворческое подразделение ВС Азербайджана обеспечивает безопасность аэропорта Кабула
Миротворческое подразделение ВС Азербайджана обеспечивает безопасность аэропорта Кабула
15 августа 2021 г. 22:40
Талибы вошли в Кабул без боя
Талибы вошли в Кабул без боя
15 августа 2021 г. 20:13
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
15 августа 2021 г. 15:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi