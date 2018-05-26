Названы причины, толкнувшие студента-азербайджанца на суицид в Грузии

Мингячевир. 26 мая. REPORT.AZ/Стали известны подробности совершившего в Грузии суицид студента из Мингячевира.

Как сообщает ширванское бюро Report, тело жителя Мингячевира Таги Новруз оглы Искендерзаде 1998 г.р., которого обнаружили в реке Кура близ грузинского города Рустави, сегодня утром было доставлено в Мингячевир и предано утром земле.

Отец студента второго курса факультета стоматологии Тбилисского гуманитарного университета Таги Искендерзаде Новруз Искендеров в разговоре с местным бюро Report однозначно заявил, что причиной смерти сына стал суицид:

"Обучение сына стоило 3000 лари. Обычно мы выплачивали эту сумму в два этапа. В этот раз мы опять выслали Таги 1500 лари для оплаты. Но мы выяснили, что Таги не заплатил эту сумму, т.к. проиграл ее в казино. После он взял долг, оставив в залог компьютер, телефон и другие дорогостоящие предметы и снова пошел в казино. Эту сумму он вновь проиграл. Затем, чтобы не опозориться перед родными, он решил покончить с собой. Он оставил документы на скамье на берегу Куры и сбросился с моста".

Н.Искендеров сказал, что часто разговаривал с сыном по телефону, однако за несколько дней до этой трагедии от сына не было новостей, что заставило их заподозрить неладное. Вскоре они узнали, что Т.Искендерзаде оставил телефон в залог:

"Несмотря на то, что Таги пристрастился к казино, он был порядочный юноша. Он понял свою ошибку, стыд толкнул его на самоубийство".