Названо имя выданного Азербайджаном Казахстану лидера преступной группы

Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила запрос Генпрокуратуры Казахстана об экстрадиции разыскиваемого в этой стране за занятие контрабандной деятельностью Рината Габитова.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

В соответствии с конвенцией от 07.10.2002 г. "О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" принято решение об экстрадиции обвиняемого, который передан в компетентные органы Казахстана в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

В Казахстане Р.Габитова обвиняют в руководстве преступной группой, которая занималась контрабандным ввозом товаров в страну, а также уклонялась от уплаты таможенных платежей и налогов.