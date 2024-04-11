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Названо имя выданного Азербайджаном Казахстану лидера преступной группы

Названо имя выданного Азербайджаном Казахстану лидера преступной группы
Происшествия
11 апреля 2024 г. 14:57
Названо имя выданного Азербайджаном Казахстану лидера преступной группы

Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила запрос Генпрокуратуры Казахстана об экстрадиции разыскиваемого в этой стране за занятие контрабандной деятельностью Рината Габитова.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

В соответствии с конвенцией от 07.10.2002 г. "О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" принято решение об экстрадиции обвиняемого, который передан в компетентные органы Казахстана в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

В Казахстане Р.Габитова обвиняют в руководстве преступной группой, которая занималась контрабандным ввозом товаров в страну, а также уклонялась от уплаты таможенных платежей и налогов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Qazaxıstana ekstradisiya edilən qaçaqmalçı cinayətkar qrupun liderinin kimliyi məlum olub

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