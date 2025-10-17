Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    В Азербайджане к ответственности за наркопреступления привлечены 79 иностранцев

    17 октября, 2025
    В Азербайджане к ответственности за наркопреступления привлечены 79 иностранцев

    В Азербайджане в январе-сентябре текущего года к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков привлечены 4 253 человека (4 127 мужчин и 126 женщин).

    Как сообщает Report, об этом говорится в обзоре Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

    У 79 иностранных граждан, привлеченных к уголовной ответственности, изъято 936 кг 421,475 г различных видов наркотических средств и психотропных веществ, а также 271,772 г конопли.

