Ötən doqquz ayda narkotiklərlə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilənlərin sayı açıqlanıb
Hadisə
- 17 oktyabr, 2025
- 11:59
Cari ilin yanvar-sentyabr aylarında narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə 4253 nəfər cəlb edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının icmalında qeyd olunub.
Onlardan 4127 nəfəri kişi, 126-sı qadın olub.
Məsuliyyətə cəlb edilmiş 79 xarici ölkə vətəndaşından ümumilikdə 936 kq 421,475 qr müxtəlif növ narkotik vasitə və psixotrop maddə və 271,772 qr çətənə bitkisi götürülüb.
Son xəbərlər
12:13
Regional və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük çərçivəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi I oxunuşda təsdiqlənibMilli Məclis
12:11
Buxarestdə yaşayış binasında güclü partlayış olub, ölən və yaralananlar varDigər ölkələr
12:10
İlham Mirzəliyev: "Əsas hədəfimiz dövlət büdcəsindən asılılığı minimum səviyyəyə endirməkdir" - MÜSAHİBƏEnergetika
12:06
Milli Məclis hakimlər haqqında dəyişiklikləri I oxunuşda qəbul edibMilli Məclis
12:05
İranda daş kömür emalı müəssisəsində tavan uçub, ölən və yaralananlar varRegion
12:03
Vaqif Cavadov: "Tvente"də gördüklərim və öyrəndiklərim məşqçilik karyeramda çox faydalı olacaq" - MÜSAHİBƏFutbol
12:02
Foto
Gürcüstan və Türkiyə sahil mühafizələri birgə təlimlər keçiribRegion
12:02
Bu ilin doqquz ayında dəyəri 170 milyon manatdan çox narkotik dövriyyədən çıxarılıbHadisə
11:59