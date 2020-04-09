Названо число оштрафованных за нарушение карантина водителей

© Report https://report.az/storage/news/38ec4cabcbc30ade94e734209f0b759c/45b21a04-29b8-4650-b43f-b4476ff8ba7e_292.jpg

С 00:00 8 апреля по 00:00 9 апреля 2020 года в связи с нарушением особого карантинного режима, внедренного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19), 1 445 находящихся в передвигавшихся транспортных средствах человек были привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных проступках.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции МВД Азербайджана.

В целом, с 01.04.2020-го года и до сих пор на республиканских, в том числе столичных, автодорогах за нарушение особого карантинного режима к административной ответственности были привлечены 9 959 человек.