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Названо число оштрафованных за нарушение карантина водителей

Названо число оштрафованных за нарушение карантина водителей

© Report

С 00:00 8 апреля по 00:00 9 апреля 2020 года в связи с нарушением особого карантинного режима, внедренного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19), 1 445 находящихся в передвигавшихся транспортных средствах человек были привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных проступках.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции МВД Азербайджана. 

В целом, с 01.04.2020-го года и до сих пор на республиканских, в том числе столичных, автодорогах за нарушение особого карантинного режима к административной ответственности были привлечены 9 959 человек.

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