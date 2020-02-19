Названы районы Азербайджана с наибольшим числом жалоб на полицию

"Мы должны особо подчеркнуть, что роль правоохранительных органов, в частности, органов внутренних дел неоспорима в становлении мира и стабильности на пространстве Азербайджана, обеспечении спокойного досуга наших граждан".

Как передает Report, об этом говорится в статье заведующего отделом по работе с обращениями граждан Администрации президента Сулеймана Исмаилова.

"Успехи, достигнутые в республике в сфере общественно-политической стабильности, защиты прав и свобод человека, борьбы с преступностью и обеспечения общественной безопасности, повышают уверенность в продолжении стабильной жизни народа, а также в том, что намеченные на этот год мероприятия республиканского и международного значения будут проведены своевременно и на высоком уровне", - отмечается в статье.

Вместе с тем, по словам С.Исмайлова, поступило немало жалоб, связанных с деятельностью органов полиции.

"Жалобы касаются проведения следствия, вопросов мошенничества, деятельности дорожной полиции, клеветы и шантажа, бытового насилия и пр. Больше всего жалоб поступило на работу полиции Хазарского, Наримановского, Низаминского, Сабунчинского, Сураханского, Ясамальского районов Баку, городов Гянджа, Лянкяран, Сумгайыт, а также Агстафинского, Геранбойского, Гёйчайского, Гёйгёльского, Лерикского, Масаллинского Нефтчалинского, Сабирабадского, Сиязанского, Тертерского районов, а также других городов и районов", - говорится в статье.