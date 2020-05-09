Названы причины роста случаев заболевания COVID-19 в Азербайджане

"Мы естественно воспринимаем рост случаев заболевания коронавирусом. Это было ожидаемо при выходе из режима строгого карантина".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

"К сожалению, мы видим, что люди не соблюдают социальную дистанцию и не носят медицинские маски в общественном транспорте, на рабочих местах, перед банками и так далее. Это приводит к росту случаев заболевания", - сказал Р. Байрамлы.