Названа дата оглашения приговора генералам бывшего МНБ

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Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Названа дата судебного заседания по уголовному делу бывших начальников управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности – генерала Субахира Гурбанова, генерала Теймура Гулиева, генерала Натаван Мирветовой, а также других должностных лиц структуры – Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщает Report, судебное заседание, которое пройдет в административном здании Сабунчинского районного суда под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова, назначено на 30 марта.

В этот день судебная коллегия вернется с совещания и огласит приговор.

В последний раз - 15 марта генералы бывшего МНБ Субахир Гурбанов, Теймур Гулиев и Натаван Мирветова выступили с последним словом. Они попросили вынести в их отношении оправдательный приговор. Затем судебная коллегия удалилась на совещание.

Отметим, что бывшие начальники управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности – генерал Субахир Гурбанов, Теймур Гулиев, Натаван Мирветова, а также другие должностные лица структуры – Физули Алиев, Заур Мамедов, Натик Алыев, Фархад Атаев, Анар Ширалиев, Эшгин Алиев и Эльшад Азизов были арестованы в 2015 году.