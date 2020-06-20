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Назван порядок возвращения из районов в Баку

​Назван порядок возвращения из районов в Баку

Имеющие столичную прописку и находящиеся сейчас в районах граждане должны отправить SMS-разрешение после пересечения территории столицы, чтобы добраться до места жительства.

Об этом Report рассказал начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции полковник Кямран Алиев.

Он подчеркнул, что эти лица должны обязательно отправить SMS при въезде на административную территорию Баку через Алятский пост.

Отметим, что принято решение о дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкаранского, Евлахского, Масаллинского, Джалилабадского и Абшеронского районов. 

Строгий карантинный режим будет действовать с 00:00 21 июня до 06:00 5 июля.

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