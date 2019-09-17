Назначен командир подразделения экологического контроля ГДП

Назначен командир подразделения экологического контроля ГДП

17 сентября, 2019 17:40

https://report.az/storage/news/bc9d13edc95c041c0514d5ab66a0d6d4/28cc57ce-5277-4535-b457-c0a85b0a881f_292.jpg В органах внутренних дел Азербайджана произведено новое назначение. Как сообщает Report, майор полиции Мардан Мехтиев назначен командиром подразделения экологического контроля Главного управления государственной дорожной полиции. Министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ. Ранее М.Мехтиев занимал должность командира 3-го взвода Главного управления государственной дорожной полиции. Факт Report подтвердил также завотделом Главного управления государственной дорожной полиции, полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев. Отметим, что согласно приказу министра внутренних дел Вилаята Эйвазова, командир подразделения экологического контроля Главного управления государственной дорожной полиции, полковник-лейтенант Фуад Маилов освобожден от занимаемой должности. Другим приказом В.Эйвазова, он назначен на должность начальника Сумгайытского регионального регистрационно-экзаменационного отдела и отдела технического осмотра.

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