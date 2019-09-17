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Назначен командир подразделения экологического контроля ГДП

Назначен командир подразделения экологического контроля ГДП

В органах внутренних дел Азербайджана произведено новое назначение.

Как сообщает Report, майор полиции Мардан Мехтиев назначен командиром подразделения экологического контроля Главного управления государственной дорожной полиции.

Министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ. 

Ранее М.Мехтиев занимал должность командира 3-го взвода Главного управления государственной дорожной полиции. 

Факт Report подтвердил также завотделом Главного управления государственной дорожной полиции, полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев. 

Отметим, что согласно приказу министра внутренних дел Вилаята Эйвазова, командир подразделения экологического контроля Главного управления государственной дорожной полиции, полковник-лейтенант Фуад Маилов освобожден от занимаемой должности. 

Другим приказом В.Эйвазова, он назначен на должность начальника Сумгайытского регионального регистрационно-экзаменационного отдела и отдела технического осмотра.  

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