Назначен командир подразделения экологического контроля ГДП

В органах внутренних дел Азербайджана произведено новое назначение.
Как сообщает Report, майор полиции Мардан Мехтиев назначен командиром подразделения экологического контроля Главного управления государственной дорожной полиции.
Министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ.
Ранее М.Мехтиев занимал должность командира 3-го взвода Главного управления государственной дорожной полиции.
Факт Report подтвердил также завотделом Главного управления государственной дорожной полиции, полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев.
Отметим, что согласно приказу министра внутренних дел Вилаята Эйвазова, командир подразделения экологического контроля Главного управления государственной дорожной полиции, полковник-лейтенант Фуад Маилов освобожден от занимаемой должности.
Другим приказом В.Эйвазова, он назначен на должность начальника Сумгайытского регионального регистрационно-экзаменационного отдела и отдела технического осмотра.
İsmayıl NəsibliАвтор новости