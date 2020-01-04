​НАТО приостановила работу своей тренировочной миссии в Ираке

НАТО приостановила работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии в связи с ростом нестабильности в стране после авиаударов США.

Как передает Report, эту информацию подтвердили ТАСС в субботу в пресс-службе НАТО.

"Работа тренировочной миссии НАТО в Ираке приостановлена", - сообщили в пресс-службе. Ранее источник ТАСС сообщил, что это решение было принято в связи с эскалацией напряженности в Ираке после авиаударов США.

Небоевая Миссия НАТО в Ираке (NMI) по подготовке кадров для местной армии начала работу в Багдаде в октябре 2018 года, после того как страны Альянса сочли, что ситуация в стране стабилизировалась достаточно для безопасной работы там их инструкторов. До этого с 2015 года тренировкой иракских офицеров занимались инструкторы НАТО в Иордании. В настоящее время Миссия НАТО в Ираке насчитывает около 500 инструкторов и советников из государств НАТО и стран-партнеров, в частности, - Швеции и Финляндии.