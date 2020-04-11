Нарушившие карантинный режим водители оштрафованы

С 00:00 10 апреля по 00:00 11 апреля 2020 года за нарушение особого карантинного режима 1 909 передвигавшихся в транспортных средствах граждан были привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных проступках.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции МВД Азербайджана.

В целом, с 01.04.2020-го года по сегодняшний день на республиканских, в том числе столичных автодорогах за нарушение особого карантинного режима к административной ответственности были привлечены 13 227 участников движения.