Наримановский районный суд приговорил экс-дипломата к 5 годам лишения свободы

    Происшествия
    • 16 октября, 2025
    • 15:44
    Бывшему дипломату Рамизу Велиеву, задержанному Службой государственной безопасности (СГБ), вынесен приговор.

    Как сообщает Report, на процессе в Наримановском районном суде он приговорен к 5 годам лишения свободы.

    В качестве дополнительного наказания он лишен права занимать определенные должности сроком на 2 года.

    Отметим, что бывший дипломат Рамиз Велиев, работавший советником в посольстве Азербайджана в Египте, был задержан 8 декабря 2024 года в ходе операции СГБ.

    Ему было предъявлено обвинение по статье 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.

    Sabiq diplomat Ramiz Vəliyevə hökm oxunub

