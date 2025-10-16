Наримановский районный суд приговорил экс-дипломата к 5 годам лишения свободы
Бывшему дипломату Рамизу Велиеву, задержанному Службой государственной безопасности (СГБ), вынесен приговор.
Как сообщает Report, на процессе в Наримановском районном суде он приговорен к 5 годам лишения свободы.
В качестве дополнительного наказания он лишен права занимать определенные должности сроком на 2 года.
Отметим, что бывший дипломат Рамиз Велиев, работавший советником в посольстве Азербайджана в Египте, был задержан 8 декабря 2024 года в ходе операции СГБ.
Ему было предъявлено обвинение по статье 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.
