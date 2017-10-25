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    Напавшие на шекинские села волки загрызли 18 овец

    Инцидент произошел сегодня утром в шекинских селах Чешмели и Орьят© Report

    Шеки. 25 октября. REPORT.AZ/ Напавшие на два шекинских села волки загрызли 18 овец.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел сегодня утром в шекинских селах Чешмели и Орьят.

    Проникнув во двор жителя села Чешмели Оруджа Мамедова, волки загрызли 10 голов мелкого рогатого скота.

    Аналогичное событие произошло и в селе Орьят, где в двух домашних хозяйствах хищники загрызли 8 овец.

    Сотрудники Ветеринарного управления города Шеки произвели осмотр территорий. 

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