Напавшие на шекинские села волки загрызли 18 овец

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Шеки. 25 октября. REPORT.AZ/ Напавшие на два шекинских села волки загрызли 18 овец.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел сегодня утром в шекинских селах Чешмели и Орьят.

Проникнув во двор жителя села Чешмели Оруджа Мамедова, волки загрызли 10 голов мелкого рогатого скота.

Аналогичное событие произошло и в селе Орьят, где в двух домашних хозяйствах хищники загрызли 8 овец.

Сотрудники Ветеринарного управления города Шеки произвели осмотр территорий.