​НАНА выразила отношение к информации об Институте дендрологии, упомянутом в статье об Акифе Човдарове

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) выразила отношение к упоминанию Института дендрологии НАНА в изданной в СМИ статье "Козья ферма Акифа Човдарова, заводы, рестораны чиновников МНБ..."

Как сообщили Report в Управлении делами НАНА, в медиа распространилась информация о выделении Исполнительной властью Хазарского района физическому лицу земельного участка на территории, находящейся в постоянном пользовании Института дендрологии НАНА.

Как заявляет Управление делами НАНА, данная информация не соответствует действительности: "Институт дендрологии (Мардакянский Дендрарий) является национальным достоянием НАНА. Институт представляет как историческое значение, так и является природным музеем.

До сих пор не было никаких указаний по поводу приватизации или же передачи территории в пользование какого-то лица. С учетом научно-экономического потенциала, по решению Кабинета министров, в 2014 году Мардакянский Дендрарий был переименован в Институт дендрологии. В настоящее время подготавливаются соответствующие проекты с целью предоставления новых сфер для перспектив развития института.

По решению Кабмина в 1967 году Мардакянскому Дендрарию был выделен земельный участок в 12 га. До сих пор ни одному физическому или юридическому лицу земельный участок с территории Дендрария выделен не был. Обращений по поводу приобретения земельного участка не было".