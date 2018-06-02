Накануне в автоавариях в Азербайджане погиб 1, пострадал 21 человек

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Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана с 1 по 2 июня.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, минувшим днем было зарегистрировано 85 преступлений, 23 из которых раскрыты по "горячим следам".

Раскрыто 18 преступлений, совершенных в предыдущие периоды. Задержаны и переданы по назначению 16 человек, находившихся в розыске, в том числе 8 разыскиваемых должников.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб и 21 пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 11 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

Задержаны 29 подозреваемых в совершении преступлений.