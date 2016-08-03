Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Найдено тело одного из утонувших в Самур-Абшеронском канале.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, завершились поиски человека, утонувшего в Самур-Абшеронском канале на территории села Агбаш Шабранского района.

Водолазно-поисковая группа Государственной службы спасения на водах министерства извлекла из воды тело Гулиева Пири Гаджиалсан оглу 1956 года рождения в 25 км от места, где он утонул, и передала его по назначению. Операция завершилась в 13:40.

Отметим, что еще один человек утонул в части канала на территории поселка Г.З.Тагиева города Сумгайыт. В настоящее время его поиски продолжаются.