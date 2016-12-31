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    Обнаружен труп главы управления "Водоканал" Саатлинского района

    По факту ведется расследование

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Обнаружен труп руководителя управления "Водоканал" Саатлинского района в подвешенном состоянии. Как сообщили Report близкие покойного, житель района Узеир Казымов 1971 г.р. вышел утром 30 декабря из дома на работу. В тот же день до 9:00 он поговорил с членами семьи по телефону, после чего пропал. Сегодня в районе 9:30 был найден труп У.Казымова в подвешенном состоянии. 

    На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. 

    По полученной Report информации, в последнее время Узеир Казымов получал угрозы в связи со своей работой. 

    По факту ведется расследование. 

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