Обнаружен труп главы управления "Водоканал" Саатлинского района

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Обнаружен труп руководителя управления "Водоканал" Саатлинского района в подвешенном состоянии. Как сообщили Report близкие покойного, житель района Узеир Казымов 1971 г.р. вышел утром 30 декабря из дома на работу. В тот же день до 9:00 он поговорил с членами семьи по телефону, после чего пропал. Сегодня в районе 9:30 был найден труп У.Казымова в подвешенном состоянии.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

По полученной Report информации, в последнее время Узеир Казымов получал угрозы в связи со своей работой.

По факту ведется расследование.