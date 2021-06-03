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Находящийся под арестом бывший заместитель министра отказался давать показания

Находящийся под арестом бывший заместитель министра отказался давать показания Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя министра культуры Рафика Байрамова.
Происшествия
3 июня 2021 г. 17:35
Находящийся под арестом бывший заместитель министра отказался давать показания

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя министра культуры Рафика Байрамова.

Как сообщает Report, адвокат обвиняемого выступил с ходатайством на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева.

В своем ходатайстве он попросил, чтобы подзащитный не давал показания на данном этапе: "Прошу суд, чтобы Рафик Байрамов дал показания после допроса свидетелей".

Ходатайство было удовлетворено. Было объявлено, что обвиняемый будет давать показания после допроса свидетелей.

Суд отложен до 8 июня.

Согласно обвинению, Р.Байрамов получил в качестве взяток в общей сложности 1 миллион 800 тысяч манатов.

В ходе проведенных расследований получены сведения о допущении многочисленных противозаконных действий, наносящих серьезный урон правам граждан, интересам государства и общества, защищенным законом, заместителем министра культуры Азербайджанской Республики Байрамовым Рафиком Ясин оглу и начальником Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры Султановым Закиром Имран оглу, преднамеренно использовавших должностные полномочия во вред служебным интересам.

Во время осмотра, проведенного СГБ на основании постановления суда 8 мая 2020 года, по служебным и домашним адресам Рафика Байрамова и Закира Султанова найдены и изъяты различные записи относительно размеров денежных средств, принятых должностными лицами Министерства культуры, денежные средства в различной валюте, другие документы и вещественные доказательства, имеющие значение для дела.

В ходе расследования выявлены основательные подозрения в регулярном присвоении Закиром Султановым части средств, выделяемых из государственного бюджета на проведение необходимых работ по защите, реставрации, реконструкции и охране исторических памятников и культурных образцов, являющихся многовековым наследием и достоянием азербайджанского народа.

По продолжающемуся уголовному делу расследуются полученные сведения относительно предоставленных в угоду материальных интересов разрешений с использованием должностных полномочий на проведение работ по реконструкции в зданиях особого архитектурного стиля, считающихся культурным наследием.

В результате расследования появились основательные подозрения в ежемесячном присвоении Рафиком Байрамовым через посредничество руководителей региональных управлений Министерства культуры средств от зарплат учителей музыкальных школ, действующих в районах, официально начисленных за дополнительные учебные часы, а также других средств различными незаконными путями.

Получены сведения о регулярном обналичивании и присвоении Рафиком Байрамовым лично и через руководителей региональных управлений Министерства культуры части государственных средств, выделяемых на строительство, текущий и капитальный ремонт музыкальных школ, домов культуры, библиотек, художественных школ, галерей, клубов, музеев и других культурных объектов на территории республики.

По уголовному делу, возбуждённому в СГБ в отношении Рафика Байрамова по фактам злоупотребления полномочиями, присвоения, и Закира Султанова - злоупотребления полномочиями и присвоения, привлеченных в качестве обвиняемых лиц по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, постановлением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Уголовное дело в отношении Закира Султанова выделено в отдельное производство.

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