Находящаяся в розыске экс-директор школы будет экстрадирована из Турции в Азербайджан

Находящаяся в международном розыске экс-директор школы будет экстрадирована из Турции в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В соответствии с требованиями Европейской конвенции "Об экстрадиции" от 13 декабря 1957 года, компетентные органы Турции удовлетворили ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданки Азербайджана Гусейновой Севиндж Алисафа гызы.

В результате расследований были установлены обоснованные подозрения в том, что С.Гусейнова, занимавшая должность директора школы, воспользовавшись служебным положением, присвоила путем мошенничества денежные средства граждан на сумму 69 тыс. манатов.

Было принято решение о предъявлении Гусейновой обвинения в совершении уголовных преступлений, связанных с мошенничеством и злоупотреблением служебным положением, причинением значительного ущерба и неоднократным совершением аналогичных действий. Она была объявлена в международный розыск за уклонение от следствия. В результате оперативно-поисковых мероприятий Гусейнова была задержана в Турции.

Пенитенциарной службой Министерства юстиции предпринимаются необходимые меры для ее экстрадиции в Азербайджан.