    Находящаяся в розыске экс-директор школы будет экстрадирована из Турции в Азербайджан

    Происшествия
    • 16 апреля, 2026
    • 10:27
    Находящаяся в розыске экс-директор школы будет экстрадирована из Турции в Азербайджан

    Находящаяся в международном розыске экс-директор школы будет экстрадирована из Турции в Азербайджан.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

    В соответствии с требованиями Европейской конвенции "Об экстрадиции" от 13 декабря 1957 года, компетентные органы Турции удовлетворили ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданки Азербайджана Гусейновой Севиндж Алисафа гызы.

    В результате расследований были установлены обоснованные подозрения в том, что С.Гусейнова, занимавшая должность директора школы, воспользовавшись служебным положением, присвоила путем мошенничества денежные средства граждан на сумму 69 тыс. манатов.

    Было принято решение о предъявлении Гусейновой обвинения в совершении уголовных преступлений, связанных с мошенничеством и злоупотреблением служебным положением, причинением значительного ущерба и неоднократным совершением аналогичных действий. Она была объявлена в международный розыск за уклонение от следствия. В результате оперативно-поисковых мероприятий Гусейнова была задержана в Турции.

    Пенитенциарной службой Министерства юстиции предпринимаются необходимые меры для ее экстрадиции в Азербайджан.

    Международный розыск Генпрокуратура Азербайджана Турция Мошенничество (аферизм)
    Beynəlxalq axtarışa verilən məktəb direktoru Türkiyədən Azərbaycana ekstradisiya edilib

