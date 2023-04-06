Находившийся в международном розыске гражданин экстрадирован из Молдовы в Азербайджан

Находившийся в международном розыске гражданин экстрадирован из Молдовы в Азербайджан.

Находившийся в международном розыске гражданин экстрадирован из Молдовы в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

На основании ходатайства Управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Азербайджана, Генеральная прокуратура Республики Молдова приняла решение об экстрадиции гражданина Турецкой Республики Кывджи Абдулкадира, согласно Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.

По уголовному делу, расследуемому Главным оперативно-следственным управлением Государственного таможенного комитета, Кывджи Абдулкадир обвиняется по статьям 200-1.2.2, 200-1.2.3 и 206.3.2 УК АР.

Он был задержан на территории Республики Молдова и доставлен в Азербайджан 5 апреля в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.