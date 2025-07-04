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В Баку из Боснии и Герцеговины экстрадирован обвиняемый в крупном разбое

В Баку из Боснии и Герцеговины экстрадирован обвиняемый в крупном разбое Находившийся в международном розыске гражданин экстрадирован в Азербайджан из Боснии и Герцеговины
Происшествия
4 июля 2025 г. 09:47
В Баку из Боснии и Герцеговины экстрадирован обвиняемый в крупном разбое

В Азербайджан из Боснии и Герцеговины экстрадирован мужчина, объявленный в международный розыск Национальным центральным бюро Интерпола.

Об этом Report сообщили в Министерстве юстиции.

Согласно информации, экстрадированный гражданин Азербайджана Тахмазов Эльчин Байрам оглу обвиняется в совершении разбоя в составе группы лиц по предварительному сговору (статья 181.3.2 Уголовного кодекса) и завладении 120 тыс. манатов. На момент задержания он находился в Сараево.

Ранее, 13 июня, из Боснии и Герцеговины в Азербайджан был также доставлен другой обвиняемый по данному делу Рамиль Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın beynəlxalq axtarışa verdiyi şəxs Bosniya və Herseqovinadan ölkəyə ekstradisiya edilib

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