Находившийся в армянском плену азербайджанец: Они напивались, принимали наркотики и пытали нас

Происшествия
8 августа 2025 г. 14:36
8 августа в Бакинском военном суде во время очередного судебного процесса по делу армян, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности и других преступлениях, потерпевший Идрис Мирзоев заявил, что в апреле 1994 года был взят в плен ВС Армении в Тертерском районе.

Как сообщает Report, он рассказал, что в плену он содержался в Шушинской тюрьме, в Агдере и Ханкенди.

По словам Мирзоева, его принудительно привлекали к работам по строительству свиноводческих и птицеводческих ферм в селе Агбулаг (Ходжавендский район - ред.), которое в то время находилось под оккупацией ВС Армении. Его избивали, подвергали пыткам. От полученных травм у него поврежден позвоночник, из-за чего он хромает.

"Они напивались, принимали наркотики и пытали нас", - заявил потерпевший.

Хабиб Алиев рассказал, что в 1992 году, когда он проходил действительную военную службу в Лачыне, был взят в плен после ранения в бою. В раненом состоянии его избивали и подвергали пыткам. Его товарища сожгли у него на глазах. Хабиб Алиев провел в подвале 1 год и 8 месяцев. 8 мая 1995 года он был освобожден из плена.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

