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Награждены образцовые водители и сотрудники дорожной полиции - ФОТО

​Награждены образцовые водители и сотрудники дорожной полиции

Главное управление полиции города Баку и Общественное объединение "Центр журналистики и развития" провели мероприятие на тему "Отношения между дорожной полицией и водителями". 

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие депутаты Милли Меджлиса, высокопоставленные сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции и Государственной дорожной полиции города Баку.

По словам председателя Общественного объединения "Центр журналистики и развития" главного редактора сайта Avtosfer.az Эльмеддина Мурадлы, основная цель этого проекта состоит в укреплении доверия между водителями и дорожной полицией во имя улучшения культуры вождения, дисциплины и порядка между участниками дорожного движения. 

Выступившие на мероприятии поделились своими мыслями по поводу отношений между участниками дорожного движения. В заключение, были награждены образцовые водители, не нарушившие в течение двух лет правила дорожного движения, а также сотрудники дорожной полиции.

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