    Национальный совет действовал при финансовой поддержке иностранных спецслужб - ОБВИНЕНИЕ

    Происшествия
    • 12 февраля, 2026
    • 13:48
    Национальный совет действовал при финансовой поддержке иностранных спецслужб - ОБВИНЕНИЕ

    Организация под названием "Национальный совет демократических сил" (Национальный совет) при финансовой помощи и иной организационной поддержке органов иностранных спецслужб занималась деятельностью, направленной на организацию массовых беспорядков с целью насильственного захвата государственной власти.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Службы государственной безопасности (СГБ).

    Отмечается, что после создания организации "Национальный совет демократических сил" (Национальный совет), выдвинувшей иностранного гражданина Рустама Ибрагимбекова кандидатом на президентских выборах Азербайджанской Республики в 2013 году, они при финансовой и организационной поддержке органов иностранных спецслужб осуществляли деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков с целью насильственного захвата власти, неповиновение законным требованиям представителей правительства, нарушение общественного порядка и срыв работы транспорта, предприятий, ведомств и организаций. Кроме того, они направили полученные через члена ПНФА Ибрагима Мамеда Азиз оглу и других лиц денежные средства в размере 933 828,40 манатов, включая средства, полученные от Рамиза Мехдиева и Аббаса Аббасова, для привлечения людей из различных регионов республики к указанным действиям.

    Согласно техническим доказательствам, приложенным к материалам уголовного дела, членам организации, именуемой "Союз миллиардеров", были даны указания направить в Азербайджан во время президентских выборов 2013 года азербайджанских граждан, работавших под их подчинением, либо в той или иной форме бывших под их покровительством в иностранном государстве, в котором они проживали, каждому из которых было поручено обеспечить привлечение родственников и близких в Азербайджане с целью их использования в соответствии с инструкциями иностранных спецслужб на митингах и массовых беспорядках.

    Стало известно, что в результате предварительных переговоров, согласно желаниям уполномоченных лиц соответствующего иностранного государства, в секретном письме, адресованным "Национальным советом" руководству этого иностранного государства в 2013 году, содержалась просьба поддержать деятельность "совета" и предложение оказать давление на азербайджанское государство с целью осуществления в Азербайджане "реформ", проводимых в той стране.

    Национальный совет Служба госбезопасности Азербайджана Рустам Ибрагимбеков
    Milli Şura xarici xüsusi xidmət orqanlarının maddi yardımı ilə fəaliyyət göstərib - İTTİHAM
