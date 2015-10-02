Национальный фонд содействия предпринимательству подал в суд на Bank of Azerbaijan

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Национальный фонд содействия предпринимательству (НФСП) министерства экономики и промышленности Азербайджана подал в суд на ОАО Bank of Azerbaijan.

Как сообщает Report, НФСП выдвинул иск о погашении кредитов, процентных ставок и штрафных задолженностей.

Бакинский административно-экономический суд №1 не удовлетворил иск.

Бакинский апелляционный суд отменил акт Бакинского административно-экономического суда №1 и принял новое постановление.

Верховный суд Азербайджана направил дело на повторное рассмотрение в Апелляционный суд.