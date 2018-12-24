В Баку начинается суд по делу водителя, совершившего ДТП с летальным исходом

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Фариза Мурадова, обвиняемого в совершении в Баку тяжелого ДТП, в результате которого погиб 1, ранены 2 человека.

Как сообщает Report, собранные в отношении Ф.Мурадова материалы уголовного дела направлены в Гарадагский районный суд.

Уголовное дело передано на производство судьи Фуада Гусейнова.

Подготовительное заседание суда назначено на 4 января 2019 года.

Отметим, что авария произошла 26 сентября около 9 часов на территории гарадагского поселка Умид.

Житель Ширвана Ф.Мурадов за рулем автомобиля марки "Hyundai" врезался в припаркованный на обочине дороги принадлежащий Шабану Исаеву автомобиль марки "Ford". Пострадавшие в результате ДТП Ф.Мурадов и его пассажиры, житель Агджабединского района Сахиб Алиев и житель Ширвана Эльхан Новрузов были помещены в больницу. Позже С.Алиев скончался в медицинском учреждении.