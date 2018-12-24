 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку начинается суд по делу водителя, совершившего ДТП с летальным исходом

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Фариза Мурадова, обвиняемого в совершении в Баку тяжелого ДТП, в результате которого погиб 1, ранены 2 человека. 

    Как сообщает Report, собранные в отношении Ф.Мурадова материалы уголовного дела направлены в Гарадагский районный суд. 

    Уголовное дело передано на производство судьи Фуада Гусейнова. 

    Подготовительное заседание суда назначено на 4 января 2019 года.  

    Отметим, что авария произошла 26 сентября около 9 часов на территории гарадагского поселка Умид. 

    Житель Ширвана Ф.Мурадов за рулем автомобиля марки "Hyundai" врезался в припаркованный на обочине дороги принадлежащий Шабану Исаеву автомобиль марки "Ford". Пострадавшие в результате ДТП Ф.Мурадов и его пассажиры, житель Агджабединского района Сахиб Алиев и житель Ширвана Эльхан Новрузов были  помещены в больницу. Позже С.Алиев скончался в медицинском учреждении.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi