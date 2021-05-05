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Начинается суд над обвиняемым в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой

Начинается суд над обвиняемым в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой Уголовное дело передано в производство судьи Дадаша Иманова
Происшествия
5 мая 2021 г. 11:01
Начинается суд над обвиняемым в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой

Определена дата судебного заседания над Илькином Сулеймановым, обвиняемым в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой в Товузе.

Как передает Report, суд состоится в Гянджинском суде по тяжким преступлениям 17 мая.

Уголовное дело передано в производство судьи Дадаша Иманова.

Жительница села Дондар Гушчу Товузского района Н.Гулиева пропала 21 ноября 2019 года, ее обгоревшее тело было найдено 6 января 2020 года. 10 января был задержан и привлечен к следствию подозреваемый в совершении преступления житель села Дондар Гушчу Илькин Сулейманов 1973 г.р. Ему предъявлено обвинение по статьям 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью), 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), 144.3 (похищение человека) Уголовного кодекса и др.

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Версия на азербайджанском языке Nərmini qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsinin vaxtı məlum olub

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