О нас

Начинается суд над обвиняемым в мошенничестве на 260 тыс. манатов

Начинается суд над обвиняемым в мошенничестве на 260 тыс. манатов В Баку завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении Эльсевяра Гашимова, обвиняемого в мошенничестве.
Происшествия
25 января 2023 г. 10:07
Начинается суд над обвиняемым в мошенничестве на 260 тыс. манатов

В Баку завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении Эльсевяра Гашимова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, дело передано в Бакинский суд по тяжким преступлениям и будет рассматриваться под председательством судьи Сиявуша Гаджиева.

Дата подготовительного слушания пока не уточняется.

Отметим, что Э.Гашимов обвиняется в присвоении путем мошенничества 260 тыс. манатов потерпевшего Мадада Байрамова.

Э.Гашимову выдвинуты обвинения по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК АР.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Vətəndaşa qarşı 260 min dollarlıq dələduzluq etməkdə təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayır

Самое читаемое

Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
18 января 2023 г. 13:52
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
18 января 2023 г. 19:30
В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
18 января 2023 г. 22:53
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
19 января 2023 г. 19:14
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
20 января 2023 г. 16:33
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
21 января 2023 г. 05:16
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
22 января 2023 г. 01:12
Азеришыг реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
"Азеришыг" реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
23 января 2023 г. 13:25
Минуло 33 года со дня трагедии 20 Января
Минуло 33 года со дня трагедии 20 Января
20 января 2023 г. 00:00
Президенты Азербайджана и Кыргызстана обменялись письмами
Президенты Азербайджана и Кыргызстана обменялись письмами
18 января 2023 г. 18:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi