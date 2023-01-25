Начинается суд над обвиняемым в мошенничестве на 260 тыс. манатов

Начинается суд над обвиняемым в мошенничестве на 260 тыс. манатов

В Баку завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении Эльсевяра Гашимова, обвиняемого в мошенничестве.

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В Баку завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении Эльсевяра Гашимова, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщает Report, дело передано в Бакинский суд по тяжким преступлениям и будет рассматриваться под председательством судьи Сиявуша Гаджиева. Дата подготовительного слушания пока не уточняется. Отметим, что Э.Гашимов обвиняется в присвоении путем мошенничества 260 тыс. манатов потерпевшего Мадада Байрамова. Э.Гашимову выдвинуты обвинения по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК АР. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram