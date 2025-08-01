Начинается суд над должностными лицами, обвиняемыми в мошенничестве на сумму более 200 тыс. манатов

Начинается суд над должностными лицами, обвиняемыми в обмане граждан под предлогом трудоустройства за границей

Начинается суд над должностными лицами, обвиняемыми в обмане граждан под предлогом трудоустройства за границей.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, в отношении должностных лиц ООО 365TOURISM, TEMPOTIRPS и JOBS, которые присвоили денежные средства граждан, обещая им трудоустройство в зарубежных странах.

В ходе предварительного расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что руководитель ООО 365TOURISM Наджафов Руслан, руководитель ООО JOBS Халилов Мехраб и руководитель ООО TEMPOTRIPS Тахмазова Садагет, действуя как организованная группа, злоупотребляя должностными полномочиями, внося заведомо ложные сведения в официальные документы и предоставляя поддельные документы, давали гражданам ложные обещания о высокооплачиваемой работе в зарубежных странах, в результате чего присвоили денежные средства 71 человека на общую сумму более 223 тыс. манатов.

На основании собранных доказательств им были предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 313 (должностной подлог) и 320.1 (изготовление поддельных документов, продажа официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов) УК АР.

В отношении Руслана Наджафова и Мехраба Халилова по ходатайству следственного органа и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда избрана мера пресечения в виде ареста, а в отношении Садагет Тахмазовой решением следственного органа избрана мера пресечения в виде полицейского надзора.

Обеспечено возмещение 105 тыс. из 223 тыс. манатов материального ущерба, причиненного потерпевшим по делу, уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.