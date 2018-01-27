Начавшийся на месте взрыва пожар был потушен - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ На месте взрыва в центре Баку, близ станции "28 мая", вновь начался пожар.

Об этом сообщил сотрудник Report, находящийся на месте происшествия.

Пожар был потушен находящимися на территории сотрудниками ПО "Азеригаз" и МЧС.

*** 11:33

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ На место взрыва в центре Баку, близ станции метро "28 мая" прибыл глава Исполнительной власти Насиминского района Асиф Аскеров.

Как сообщает Report, он осмотрел территорию.

Отметим, что ранее на место происшествия прибыл заместитель гендиректора ПО "Азеригаз" Руслан Алиев, который сделал заявление для журналистов.

*** 10:53

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В результате взрыва в центре Баку, близ станции 28 мая, ряду объектов, включая офис госструктуры, нанесен урон.

Как сообщает Report, в результате происшествия серьезный урон нанесен 41-й нотариальной конторе министерства юстиции, магазину 28 Market, книжному дому "Зяка", канцелярским магазинам "Oyal plus", "Ofisait", аптеке и др. объектам.

В результате происшествия разбились окна главного здания Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

Взрыв нанес урон третьему этажу здания. В связи с тем, что жилые помещения начинаются с 4-го этажа здания, никто из жильцов не пострадал.

*** 10:38

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Прибывший на место происшествия заместитель гендиректора ПО “Азеригаз” Руслан Алиев сделал заявление для журналистов.

Как сообщает Report, первоначально предполагается, что инцидент произошел из-за утечки газа.

По его словам, что-то задело газовую линию квартирно-строительного кооператива: “Вчера на территории велись какие-то раскопки и явно заметно, что газовая линия КСК была задета. Предположительно взрыв произошел из-за утечки газа”.

Представитель “Азеригаз” добавил, что из-за происшествия около 1000 абонентам приостановлена подача газа.

Р.Алиев сообщил, что в результате взрыва погибших нет, пострадал один человек.

*** 10:04

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В результате взрыва в центре Баку, близ станции метро "28 мая", пострадал один человек.

Как сообщает Report, пострадавший был размещен в Республиканском ожоговом центре. Его состояние тяжелое.

*** 09:51

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В центре Баку, близ станции метро "28 мая" произошел взрыв.

Как сообщает Report, информация об этом распространилась в социальных сетях.

Взрыв сопровождался пожаром.

Инцидент произошел в объекте рядом с магазином Ofisait. В результате взрыва урон нанесен и магазину Ofisait.