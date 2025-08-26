МЧС возбудило уголовное дело после пожара в ТЦ "Сядяряк"

Начато расследование причин пожара в ТЦ "Седерек", в результате которого пострадали 13 человек, назначена экспертиза

Следственно-оперативное управление МЧС инициировало уголовное расследование в связи с крупным пожаром, произошедшим в торговом центре "Сядяряк" в минувшее воскресенье.

Как сообщает Report со ссылкой на источники, уголовное дело возбуждено по статье 225.1 УК АР (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

В ответ на запрос Report в МЧС также подтвердили данный факт.

10:29

Начато расследование в связи с пожаром, произошедшем на территории торгового центра "Сядяряк".

Согласно полученной Report информации, следственно-оперативное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана проводит расследование причин возникновения пожара, назначены соответствующие экспертизы.

Отметим, что пожар, произошедший 24 августа, был полностью потушен силами МЧС накануне.

В результате пожара 13 человек отравились дымом.