В Баку начался судебный процесс над юношей, нанесшего отцу восемь ударов ножом

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Обнародована дата суда над Самидом Мамедовым 2000 года рождения, обвиняемого в ранении отца.

Как сообщает Report, подготовительное заседание в Бакинском суде по тяжким преступлениям назначено на 10 марта.

Дело будет рассматриваться под председательством судьи Ахмеда Гулиева.

Отметим, что происшествие произошло 25 июля 2015 года в совхозе Сюдчюлюк поселка Бина. Самид Мамедов разозлился на своего отца Агарагима Рагимова, который, придя домой в нетрезвом состоянии, начал необоснованно ругать сестру Шалалу Мамедову, потом ударил ее, между ними возник конфликт. В результате С.Мамедов нанес А.Рагимову 8 ударов ножом. Раненый был доставлен в 3-ю городскую клиническую больницу. Врачам удалось спасти жизнь А.Рагимова.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 29, 120-1 (умышленное убийство, то есть попытка умышленного лишения жизни другого человека) УК.