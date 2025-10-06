Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Происшествия
    • 06 октября, 2025
    • 14:58
    Начался суд над сыном приговоренного к пожизненному заключению за покушение на Фазиля Мустафу

    Начался судебный процесс над Абульфазом Сериджановым, сыном Азера Сериджанова, приговоренного к пожизненному заключению за покушение на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабины Мамедзаде в Бакинском суде по тяжким преступлениям были уточнены анкетные данные обвиняемого.

    Затем было принято решение о передаче уголовного дела на судебное рассмотрение.

    Отметим, что указанное лицо было арестовано Службой государственной безопасности (СГБ).

    Абульфазу Сериджанову предъявлено обвинение по статье 28.277 Уголовного кодекса (подготовка к покушению на жизнь государственного или общественного деятеля).

    Он обвиняется в подготовке покушения на жизнь нескольких государственных и общественных деятелей по уголовному делу, начатому в СГБ.

    Fazil Mustafaya sui-qəsddə təqsirləndirilən şəxsin oğlunun məhkəməsi başlayıb

