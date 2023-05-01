Начался суд над сотрудницей представительства ЕС в Азербайджане

Началось подготовительное заседание суда по уголовному делу в отношении Зарифы Аббасовой, работавшей бухгалтером в представительстве Европейского Союза в Азербайджане.

Началось подготовительное заседание суда по уголовному делу в отношении Зарифы Аббасовой, работавшей бухгалтером в представительстве Европейского Союза в Азербайджане.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Ахмеда Гулиева были уточнены анкетные данные обвиняемой.

Затем прокурор Орхан Самедов предложил передать дело на рассмотрение суда. Было принято решение о передаче уголовного дела на рассмотрение суда.

Судебное разбирательство назначено на 11 мая.

Отметим, что в ходе следствия были выявлены обоснованные подозрения в том, что Зарифа Аббасова, работая на указанной должности в 2017-2022 годах, обналичивала денежные средства, находящиеся на банковском счете представительства, а также посредством фальшивых платежных поручений в разное время переводила средства на свою зарплатную карту. Тем самым она присвоила более 980 тысяч манатов.

Зарифе Аббасовой предъявлено обвинение по статьям 179.4 (хищение в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса АР.