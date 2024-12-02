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Начался суд над обвиняемым в убийстве на почве ревности

Начался суд над обвиняемым в убийстве на почве ревности 15:03
Происшествия
2 декабря 2024 г. 15:30
Начался суд над обвиняемым в убийстве на почве ревности

Начался суд над обвиняемым в убийстве женщины на почве ревности и захоронении тела во дворе дома.

Как сообщает местное бюро Report, в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание под председательством судьи Нахида Мирзяева.

Обвиняемый Бахшалиев Кенюль присоединился к заседанию по видеоконференции.

Судебное разбирательство назначено на 12 декабря.

Отметим, что в результате совместных действий сотрудников Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры был установлен факт умышленного убийства пропавшей в мае 2022 года жительницы Абшеронского района Бахар Мамедовой (1965 г.р).

В результате многочисленных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского районного управления полиции и прокуратуры Абшеронского района по факту исчезновения Б.Мамедовой, были установлены обоснованные подозрения в том, что она была задушена на почве ревности своим знакомым Кенюлем Бахшалиевым (1969 г.р.) в доме в поселке Масазыр, где они проживали вместе, а тело зарыто во дворе этого дома.

Следствием установлено, что Кенюль Бахшалиев в течение двух лет после этих событий получал пенсию Мамедовой, причинив тем самым государству ущерб в размере около 7000 манатов.

По делу Государственный фонд социальной защиты также признан потерпевшей стороной.

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Версия на азербайджанском языке Sevgilisini öldürüb evin həyətində basdırmaqda təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayıb

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