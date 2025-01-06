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Начался суд над обвиняемым в убийстве "Амина Мардакянского"

Начался суд над обвиняемым в убийстве "Амина Мардакянского" Начался суд над Рухуллой Абдуллазаде, обвиняемым в убийстве известного как "Амин Мардакянский" Амина Худавердиева на пляже в поселке Мардакян Хазарского района Баку.
Происшествия
6 января 2025 г. 11:34
Начался суд над обвиняемым в убийстве Амина Мардакянского

Начался суд над Рухуллой Абдуллазаде, обвиняемым в убийстве известного как "Амин Мардакянский" Амина Худавердиева на пляже в поселке Мардакян Хазарского района Баку.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой в Бакинском суде по тяжким преступлениям были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Излагая свою биографию, он сообщил, что имеет высшее образование и окончил полицейскую академию.

Суд принял решение о передаче на рассмотрение дела по существу.

Следующий процесс состоится 13 января.

Отметим, что инцидент произошел 7 августа 2024 года. В районную прокуратуру поступила информация об умышленном убийстве Амина Худавердиева (1972 г.р.) в Хазарском районе. В ходе расследования установлено, что Рухулла Абдуллазаде (1993 г.р.) на пляже в поселке Мардакян застрелил Амина Худавердиева из охотничьего ружья на почве личных неприязненных отношений. Р.Абдуллазаде признан виновным по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.

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Версия на азербайджанском языке “Amin Mərdəkanski”ni öldürməkdə təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayıb

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