 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Начался суд над кузенами, совершившими разбой в отношении жителя Баку

    Судебное слушание назначено на 10 ноября

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание по уголовному делу Натига Ибадова и его двоюродного брата Орхана Ибадова, обвиняемых в разбое. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева были уточнены анкетные данные обвиняемых. 

    Судебное слушание назначено на 10 ноября.

    Отметим, что преступление было совершено 9 апреля этого года в поселке Бадамдар Сабаильского района. Жители Шемахинского района Н.Ибадов и его двоюродный брат О.Ибадов путем разбоя отняли у жителя Баку Фарзалиева Эмина деньги и мобильный телефон и при попытке сбежать были задержаны сотрудниками 41-го отделения полиции Сабаильского районного управления полиции.

    Они обвиняются по ст. 181 (разбой) Уголовного кодекса. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi