    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Начался суд над экс-сотрудником посольства США, обвиняемым в мошенничестве на полмиллиона манатов

    Происшествия
    • 03 сентября, 2025
    • 10:40
    Начался суд над экс-сотрудником посольства США, обвиняемым в мошенничестве на полмиллиона манатов

    В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника хозяйственного отдела посольства США в Азербайджане Рафига Гёюшова.

    Как сообщает Report, в ходе судебного заседания под председательством судьи Анара Садыгова были уточнены анкетные данные подсудимого.

    Адвокат Рафика Гёюшова заявил, что посольство США не выдвигает претензий к его подзащитному.

    "Они говорят, что не предъявляют жалоб в отношении Рафика Гёюшова, однако отмечают: если он виновен, то должен быть наказан. В связи с этим я прошу вернуть уголовное дело на дополнительное расследование", - сказал адвокат.

    Суд не удовлетворил ходатайство адвоката.

    Уголовное дело передано на рассмотрение в суд. Судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 17 сентября.

    Отметим, что Рафиг Гёюшов, проработавший в посольстве около 20 лет, обвиняется в мошенничестве на сумму более полумиллиона манатов.

    Уголовное дело расследовалось Главным управлением по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел.

    Согласно материалам следствия, одна из преступных схем Гёюшова была связана с присвоением средств, выделяемых на временное размещение прибывающих из-за рубежа послов и других сотрудников. Например, в случаях, когда для гостя снималась квартира за 200 манатов в сутки, обвиняемый указывал в документах сумму в 400 манатов. В результате этих и подобных махинаций было незаконно присвоено более полумиллиона манатов.

    По итогам предварительного расследования Рафигу Гёюшову предъявлено обвинение по статье 178.4 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса. В качестве меры пресечения до суда избран полицейский надзор.

    Посольство США признано потерпевшей стороной.

    Гёюшов не возместил причиненный ущерб. В случае признания виновным ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 14 лет.

    посольство США в Азербайджане мошенничество суд приговор
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    ABŞ səfirliyinə qarşı yarım milyon manatlıq dələduzluqda təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayıb

    Последние новости

    11:26

    Агентство: Онлайн-продажи билетов на автобусные маршруты выросли вдвое

    Инфраструктура
    11:23

    Путин и Ким Чен Ын после официальных переговоров продолжают беседу тет-а-тет - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:12

    В России военный самолет совершил аварийную посадку

    Другие страны
    11:10

    Назначен новый советник министра здравоохранения

    Здоровье
    11:09

    ASCO осуществила очередную выплату купона по облигациям

    Финансы
    11:09

    В Измире потерпел крушение учебный самолет, пилот погиб

    В регионе
    11:02

    В Турции перевернулся пассажирский автобус, пострадали около 30 человек

    В регионе
    10:53

    Афганистан мобилизовал спецназ для помощи пострадавшим от землетрясения

    Другие страны
    10:52

    Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду золотых слитков

    Бизнес
    Лента новостей