ABŞ səfirliyinə qarşı yarım milyon manatlıq dələduzluqda təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayıb
- 03 sentyabr, 2025
- 10:14
ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyinin təsərrüfat şöbəsinin sabiq əməkdaşı Rafiq Göyüşovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib.
"Report"un məlumata görə, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Anar Sadıqovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib.
Rafiq Göyüşovun vəkili bildirib ki, ABŞ səfirliyi müvəkkilindən şikayətçi deyil:
"Onlar deyir ki, bizim Rafiq Göyüşovdan hər hansı bir şikayətimiz yoxdur, lakin bildirirlər ki, əgər, onun təqsiri varsa, cəzalandırılsın. Mən xahiş edirəm ki, cinayət işi ibtidai istintaqa geri qaytarılsın".
Məhkəmə müdafiəçinin vəsatətini təmin etməyib.
Cinayət işi məhkəmə baxışına verilib. Məhkəmənin baxış iclası sentyabrın 17-nə təyin olunub.
Qeyd edık ki, Rafiq Göyüşov xaricdən gələn səfirlər və digər əməkdaşların müvəqqəti yerləşdirilməsi üçün günlük 200 manata kirayə mənzil tutulduğu halda, o, sənədlərdə bu məbləği 400 manat kimi göstərib.
O bu və digər yollarla yarım milyon manatdan artıq pulu ələ keçirməkdə ittiham olunur.
Rafiq Göyüşov Cinayət Məcəlləsinin 178.4-cü (xüsusilə külli miqdarda dələduzluq) maddəsi ilə təqsirləndirilir.
Onun barəsində məhkəməyə qədər "polisin nəzarəti altına vermə" qətimkan tədbiri seçilib.
Cinayət işi üzrə ABŞ səfirliyi zərərçəkmiş qismində tanınıb.