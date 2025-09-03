    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    ABŞ səfirliyinə qarşı yarım milyon manatlıq dələduzluqda təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    • 03 sentyabr, 2025
    • 10:14
    ABŞ səfirliyinə qarşı yarım milyon manatlıq dələduzluqda təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayıb

    ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyinin təsərrüfat şöbəsinin sabiq əməkdaşı Rafiq Göyüşovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. 

    "Report"un məlumata görə, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Anar Sadıqovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. 

    Rafiq Göyüşovun vəkili bildirib ki, ABŞ səfirliyi müvəkkilindən şikayətçi deyil: 

    "Onlar deyir ki, bizim Rafiq Göyüşovdan hər hansı bir şikayətimiz yoxdur, lakin bildirirlər ki, əgər, onun təqsiri varsa, cəzalandırılsın. Mən xahiş edirəm ki, cinayət işi ibtidai istintaqa geri qaytarılsın". 

    Məhkəmə müdafiəçinin vəsatətini təmin etməyib. 

    Cinayət işi məhkəmə baxışına verilib. Məhkəmənin baxış iclası sentyabrın 17-nə təyin olunub. 

    Qeyd edık ki, Rafiq Göyüşov xaricdən gələn səfirlər və digər əməkdaşların müvəqqəti yerləşdirilməsi üçün  günlük 200 manata kirayə mənzil tutulduğu halda, o, sənədlərdə bu məbləği 400 manat kimi göstərib. 

    O bu və digər yollarla yarım milyon manatdan artıq pulu ələ keçirməkdə ittiham olunur. 

    Rafiq Göyüşov Cinayət Məcəlləsinin 178.4-cü (xüsusilə külli miqdarda dələduzluq) maddəsi ilə təqsirləndirilir. 

    Onun barəsində məhkəməyə qədər "polisin nəzarəti altına vermə" qətimkan tədbiri seçilib.

    Cinayət işi üzrə ABŞ səfirliyi zərərçəkmiş qismində tanınıb.

    ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi dələduzluq Məhkəmə
    Rus Versiası Rus Versiası
    Начался суд над экс-сотрудником посольства США, обвиняемым в мошенничестве на полмиллиона манатов

    Son xəbərlər

    11:24

    Ziya Rəcəbov: "Turan" voleybol komandasının hədəfləri böyükdür"

    Komanda
    11:24

    Ali Məhkəmə ad, soyad və ata adının dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib

    Hadisə
    11:22

    Bu gün Naxçıvanın bəzi hissələrində işıq olmayacaq

    Energetika
    11:21

    Fikrət Yusifov: "Rusiya sanksiyalardan yayınmaq üçün Ermənistandan istifadə edir"

    Biznes
    11:16

    Türkiyədə sərnişin avtobusu aşıb, 27 nəfər xəsarət alıb

    Region
    11:10

    Ermənistanın zinət məhsulları idxalında rekord artım: gizli əməliyyatların izi?

    Biznes
    11:10

    Ağ Evdə Ukraynada gedən müharibə müzakirə ediləcək

    Digər ölkələr
    11:08

    Əfqanıstanda zəlzələdən zərər çəkənlərə kömək üçün xüsusi təyinatlılar səfərbər edilib

    Digər ölkələr
    11:05

    Azərbaycan millisinin voleybolçularının yeni klubu bəlli olub - EKSKLÜZİV

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti