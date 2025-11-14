Начался суд над членами преступной группы, заработавшей 171 млн манатов на онлайн-азартных играх

В суд направлено уголовное дело в отношении Юсифа Багиева и других лиц, обвиняемых в организации онлайн-азартных игр и легализации средств, полученных от этой деятельности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре на основании поступившей информации об организации азартных игр через интернет-ресурсы и связанных с этим незаконных действий, завершено предварительное расследование в отношении ряда членов организованной группы.

В ходе предварительного расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Юсиф Багиев, Парвиз Мамедов, Рамиль Саадов и другие лица, находящиеся в розыске, с начала 2022 года по февраль 2025 года действовали как организованная группа и занимались привлечением большого числа людей к участию в азартных играх, обеспечением оборота денежных средств, а также оформлением многочисленных банковских карт и счетов на имена различных лиц.

После этого Юсиф Багиев и другие члены организованной группы с целью обеспечения переводов, связанных с азартными играми, и легализации доходов, полученных преступным путем, договорившись с руководителем ООО Paysis Самиром Насибовым, открыли электронные кошельки на имена отдельных лиц в системах денежных переводов, принадлежащих этой компании, и обеспечили перевод на эти кошельки более 171 млн манатов, полученных в результате онлайн-азартных игр.

В ходе следствия установлено, что более 41 млн манатов из незаконно полученных доходов были легализованы путем введения в оборот через различные банковские счета и приобретения имущества.

В ходе следствия в качестве вещественных доказательств изъяты многочисленные электронные носители, банковские карты, наличные деньги и другие предметы, которыми пользовались члены организованной группы. Также установлено, что общий оборот их банковских счетов превышает 171 млн манатов.

На основании собранных доказательств Юсифу Багиеву, Рамилю Саадову и Парвизу Мамедову предъявлены обвинения по статьям 193-1.3.1, 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем в составе организованной группы) и 244-1.4 (организация и проведение азартных игр организованной группой с получением дохода в особо крупном размере), Самиру Насибову, помимо этих статей предъявлено обвинение также по статьям 32.5, 244-1.4 (пособничество в организации и проведении азартных игр организованной группой с получением дохода в особо крупном размере) и 313 (должностной подлог) УК АР.

На основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, Бинагадинский районный суд избрал в отношении Юсифа Багиева меру пресечения в виде заключения под стражу. Решением Бакинского апелляционного суда в отношении Парвиза Мамедова применен домашний арест, а в отношении Рамина Саадова и Самира Насибова избрана мера пресечения в виде передачи под полицейский надзор.

На имущество обвиняемых лиц на сумму более 10 млн манатов наложен арест. Уголовное дело в отношении ООО Paysis направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Продолжается предварительное следствие в отношении других лиц, предположительно участвовавших в совершении указанных противозаконных действий и находящихся в розыске.