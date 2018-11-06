Начался суд над армянским диверсантом, пытавшимся совершить в Азербайджане теракт - ОБНОВЛЕНО

Гянджа. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Гянджинском суде по тяжким преступлениям продолжается подготовительное заседание по уголовному делу армянского диверсанта Карена Армени Казаряна.

Как сообщает западное бюро Report, на проведенном процессе были уточнены анкетные данные подозреваемого.

Судебное рассмотрение назначено на 20 ноября.

*** 12:23

Гянджа. 6 ноября. REPORT.AZ/ Начался суд над армянским диверсантом, пытавшимся совершить в Азербайджане теракт.

Как сообщает западное бюро Report, на процессе в Гянджинском суде по тяжким преступлениям председательствовал судья Керамет Алиев.

Армянский диверсант Казарян Карен Армени обвиняется по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики:

"Преступления против жизни и здоровья" (120-143) - 120.2.12; 120.2.7; 120.2.11; 120.2.5; 120.2.1;

"Преступления в сфере экономической деятельности" (190-213) - 206.3.2;

"Преступления против общественной безопасности" (214-233) - 214.2.1; 228.1; 214-3.1; 214.2.3;

"Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства" (274-285) - 282.1; 276;

"Преступления против порядка управления" (315-326) - 318.2.

Напомним, что К.Казарян, отошел от территории, где спрятал оружие и припасы, их комплектующие, взрывчатые вещества и устройства, приблизительно на 50-100 метров. Продвигаясь вдоль села Кемерли в сторону города Газах, он привлек внимание сельских жителей, пасущих свой скот. Они сообщили о подозрительном лице в соответствующие госструктуры, и в тот же день, 15 июля 2018 года, около 7 часов утра в результате соответствующих мероприятий, проведенных военнослужащими Азербайджанской армии, он был задержан на территории, именуемой "Балакенд" в селе Кемерли Газахского района, в связи с чем не смог завершить свои преступные намерения. Войдя в заведомо преступный сговор с двумя или более лицами, он, в целях наживы и по заказу, пытался совершить теракт на почве национальной ненависти и вражды, совершить умышленное убийство двоих или более лиц, совершить взрыв, направленный на разрушение и повреждение предприятий, объектов жизнеобеспечения населения с целью ослабления оборонной способности и экономической безопасности Азербайджанской Республики.