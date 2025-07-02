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Начался процесс по делу о киберпреступлениях: в офисах обвиняемых изъято 2 млн манатов

Начался процесс по делу о киберпреступлениях: в офисах обвиняемых изъято 2 млн манатов Начался процесс по делу о киберпреступлениях: в офисах обвиняемых изъято 2 млн манатов
Происшествия
2 июля 2025 г. 17:36
Начался процесс по делу о киберпреступлениях: в офисах обвиняемых изъято 2 млн манатов

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу членов преступной группы, обвиняемых в организации онлайн-азартных игр через Instagram. На скамье подсудимых - Эльмидар Исмаилзаде, Интигам Рустамов, Шамиль и Замиг Магеррамли, Джавид Асадов, Эльвин Исмаилзаде, Эльмин Гулиев, Немат Гурбанов, Эльнур Нагиев и Эльданиз Исмаилов.

Как передает Report, заседание прошло под председательством судьи Гусейна Гусейнли. Из-за того, что обвиняемым не был вручен обвинительный акт, заседание отложено до 18 июля.

Напомним, участники группы были задержаны в сентябре прошлого года в ходе масштабной операции Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД. Они подозреваются в вовлечении граждан в незаконные азартные игры посредством анонимных аккаунтов в Instagram.

Во время следственных действий были обнаружены 1 157 банковских карт, приобретенных у граждан, не осведомленных о целях их использования. Также изъяты многочисленные электронные носители, 110 сим-карт, зарегистрированных на поддельные имена, а также наличные в размере 2 млн манатов. Установлено, что через счета на имя третьих лиц прошли более 20 млн манатов.

Уголовное дело возбуждено по статьям 244-1.3.1, 193-1.3.1 и 193-1.3.2 УК Азербайджана. Девять фигурантов арестованы.

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Версия на азербайджанском языке Ofislərində 2 milyon manat aşkarlanan kibercinayətkarlıqda təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi başlayıb

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