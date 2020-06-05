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Начальник полиции Агстафинского района снят с должности

Начальник полиции Агстафинского района снят с должности

Начальник Агстафинского районного отдела полиции освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает западный центр Report, приказом министра внутренних дел Азербайджана Вилаята Эйвазова начальник РОП Эльсевяр Али оглу Асланов освобожден от занимаемой должности и взят в распоряжение.

На место уволенного начальника полиции пока нет назначений.

Э.Асланов приходится братом бывшему главе Шамкирского района Аслану Асланову.

В декабре 2019 года в результате проведенной Службой государственной безопасности (ГПС) операции был арестован глава Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддин Гулиев.

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