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Начальник Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД отправлен на пенсию - ЭКСКЛЮЗИВ

Начальник одного из управлений МВД Азербайджана отправлен на пенсию

Начальник Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД Азербайджана, генерал-майор полиции Гейдар Гейдаров освобожден от занимаемой должности и отправлен на пенсию.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, Г.Гейдаров был отправлен на пенсию в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.

На должность начальника Главного управления по борьбе с торговлей людьми пока нет назначения.

Данный факт подтвердили Report в пресс-службе МВД.

Г.Гейдаров был назначен начальником Главного управления по борьбе с торговлей людьми 27 января 2017 года.

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