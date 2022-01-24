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Началась конфискация принадлежащего обвиняемым лицам имущества за рубежом

Началась конфискация принадлежащего обвиняемым лицам имущества за рубежом Начат процесс конфискации находящегося в зарубежных странах имущества, принадлежащего обвиняемым лицам.
Происшествия
24 января 2022 г. 12:02
Началась конфискация принадлежащего обвиняемым лицам имущества за рубежом

Начат процесс конфискации находящегося в зарубежных странах имущества, принадлежащего обвиняемым лицам.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии.
По его словам, в результате предпринятых в прошлом году мер по выявлению и отслеживанию активов в сфере специальной конфискации установлено 227 объектов недвижимости, 83 земельных участка, 314 транспортных средств, 51 карточный счет и 22 расчетных счета в различных банках, принадлежащие обвиняемым.

"Фактически было обнаружено 109 транспортных средств и 12 объектов недвижимости, принадлежащих обвиняемым. В то же время приняты необходимые меры по конфискации имущества, находящегося за рубежом", - отметил Генеральный прокурор Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Təqsirləndirilən şəxslərə məxsus xarici ölkələrdəki əmlakların müsadirə edilməsinə başlanılıb

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