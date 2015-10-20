​Начальник полиции Агджабединского района внес ясность в вопрос о пропавших без вести жителях района

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Отделение полиции Агджабединского района внесло ясность в вопрос, связанный с пропажей без вести трех жителей района.

Как сообщил Report начальник районного отделения полиции, полковник полиции Шамиль Сеидли, в районное отделение полиции поступила информация о пропаже без вести в различное время трех человек: "Во-первых, эти лица пропали без вести не в одно и то же время. Одна из них - 56-летняя Фатма Ядулла гызы Магеррамова в августе прошлого года вышла из дома и больше не вернулась. Сейчас некоторые лица распространяют слухи о пропавшей женщине и заявляют, что якобы она занималась обменом валют. Эта неправдивая информация исходила от ее родственников. Данная информация не соответствует действительности".

По словам начальника полиции, другой пропавший без вести - Вугар Джаннат оглу Гумметов состоит на учете в психоневрологической больнице". Ш.Сеидли добавил, что поиски вышедшего из дома 17 октября и не вернувшегося обратно Валеха Ганбой оглу Исмаилова продолжаются.

Начальник полиции также опроверг информацию о деятельности в Агджабеди преступной группировки, занимающейся похищением людей: "Мы не знаем, кто и с какой целью это пишет. Данная информация не соответствует действительности".