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    Начальник Главного управления: Если бы Али Аббасов заплатил 6,8 млн манатов в качестве обвиняемого, сейчас он должен был быть в суде

    Камран Алиев прокомментировал данный вопрос

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Заместитель генерального прокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией Камран Алиев прокомментировал вопрос выплаты компенсации в размере 6,8 млн манатов бывшим министром связи и высоких технологий Али Аббасовым в связи с ущербом из-за незаконных действий за время его руководства министерством. 

    Как сообщает Report, К.Алиев отметил, что если бы бывший министр заплатил бы эту сумму в качестве обвиняемого, сейчас он должен был быть в суде.

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